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За добу відбулося 111 боїв: яка ситуація на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
За добу відбулося 111 боїв: яка ситуація на фронті
Розпочалася 717-та доба повномасштабної війни Росії проти України
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 лютого

Розпочалася 717-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області; Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурмові дії.

Знищення ворожих сил

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки двох пунктах управління, двох складах боєприпасів противника.

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Теги: окупанти авіація озброєння населення втрати ворог

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