Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Український воїн знищив одну із ворожих ракет із переносного зенітно-ракетного комплексу
фото з відкритих джерел

Зеленський відзначив солдата Шумського

Президент Володимир Зеленський відзначив українського військового Дмитра Шумського, який 10 жовтня збив дві крилаті ракети окупантів з ПЗРК «Стінгер». Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський розповів про бійця повітряних сил Дмитра Шумського, який проявив відмінні навички та реакцію під час масованих обстрілів з боку окупантів.

«За поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок). 10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти здійснили масовану терористичну атаку на українські міста. А вже сьогодні, 11 жовтня, масовані ракетні обстріли України тривають. 

Удень 11 жовтня у Львові пролунало кілька потужних вибухів. Як стало відомо з повідомлення голови обласної військової адміністрації Максима Кохицького, ворог завдав удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.

Також уранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Більшість ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський рашисти окупанти ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники на місці вибуху. Київ, 10 жовтня
Що стоїть за масованою ракетною атакою?
Сьогодні, 14:35
У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів
Атака фейками після ракетного обстрілу. Один день із життя російських ЗМІ Інформаційна війна
Сьогодні, 19:46
Мая Санду вважає прихильників путінської війни небезпечними для Молдови
Російські ракети над Молдовою: Санду попередила прихильників путінської війни
Сьогодні, 17:08

Суспільство

Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну
Особистий ворог Мотороли. Історія В'ячеслава Зайцева, який загинув за Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
74K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
57K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
56K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
45K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
43K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Сьогодні, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Сьогодні, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту