Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети

Зеленський відзначив солдата Шумського

Президент Володимир Зеленський відзначив українського військового Дмитра Шумського, який 10 жовтня збив дві крилаті ракети окупантів з ПЗРК «Стінгер». Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський розповів про бійця повітряних сил Дмитра Шумського, який проявив відмінні навички та реакцію під час масованих обстрілів з боку окупантів.

«За поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок). 10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти здійснили масовану терористичну атаку на українські міста. А вже сьогодні, 11 жовтня, масовані ракетні обстріли України тривають.

Удень 11 жовтня у Львові пролунало кілька потужних вибухів. Як стало відомо з повідомлення голови обласної військової адміністрації Максима Кохицького, ворог завдав удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.

Також уранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Більшість ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця.