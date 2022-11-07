ЗСУ показали кадри спецоперації зі звільнення Куп'янського району (відео)

У ході спецоперації вдалося звільнити сім населених пунктів Харківщини

Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола

Українські воїни оприлюднили кадри Куп'янської наступальної операції, в ході якої вдалося звільнити сім населених пунктів Харківської області. Відео показав спецпідрозділ Kraken.

Військові зазначили, що у ході наступальної спецоперації деокупували лівий берег Куп'янська, а також населені пункти Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка та Колісниківка.

Спецпідрозділ вдало форсував річку Оскіл. Це дозволило вибити окупантів з лівобережної частини Куп'янська та створити плацдарм для суміжних підрозділів.

Українські війська частково знищили та відкинули російську 27 ОМСБр 1 танкової армії, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, групу ПВК «Вагнера», загони БАРС.

Захисники зазначили, що наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Нагадаємо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.