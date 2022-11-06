Українські воїни знищили понад 50 рашистів та два танки – звіт «Півдня»

ЗСУ продовжують знищувати техніку та живу силу ворога на півдні України

На півдні за добу, 6 листопада, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 140 вогневих завдань. Зокрема було завдано ударів по району зосередження ворожої живої сили та техніки у Геройському та Раденському. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Штурмова та армійська авіація відпрацювали по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів у Баштанському та Бериславському районах. Бомбардувальники та винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони у Херсонському районі.

За підсумками доби ЗСУ ліквідували:

57 окупантів;

2 танки;

2 великокаліберні гаубиці;

3 одиниці автобронетехніки.

Пошкоджена ще одна гармата-гаубиця та 2 автомобілі.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ розбили на Луганщині батальйон мобілізованих росіян.

Додамо, триває 256-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.