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Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині
фото ілюстративне

Окупанти наступають невеликими штурмовими групами

На Куп’янському напрямку російські війська знову намагаються атакувати українські позиції. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Ворог і сьогодні атакував наші позиції у населеному пункті Гряниківка, і наразі бої ще тривають. Ворог несе втрати, успіху наразі не має. Відступає на раніше зайняті позиції. Такі хвилі атак у нас ідуть, на жаль, постійно», – зазначив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що окупанти наступають невеликими штурмовими групами.

Крім того, ворог з усіх видів озброєнь обстрілює населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського районів. Уранці 14 березня окупанти обстріляли Вовчанськ.

«Було пряме влучання в пункт ДСНС, пряме влучання у цивільний автомобіль, і жінка, яка знаходилася в цьому автомобілі, загинула на місці. Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків. І така ситуація, руйнування в нас щодня в населених пунктах прикордоння», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, вчора на Харківщині затримали окупанта, який ховався там ще від контрнаступу ЗСУ.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ.

Теги: Харківщина війна ЗСУ росія окупанти Україна

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