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Ситуація в Бахмуті. Росія кров з носа хоче взяти місто до 9 травня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ситуація в Бахмуті. Росія кров з носа хоче взяти місто до 9 травня
Окупанти застосували фосфорні боєприпаси в районі Бахмута
фото з відкритих джерел

Минула ніч у Бахмуті була одна з найважчих

Російські окупанти продовжують обстрілювали Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами. Також ворог завдав авіаударів по місту. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові повідомляють, що ця ніч у Бахмуті була одна з найважчих. Ворог значно активніше почав застосовувати авіабомби. Очевидно, що окупанти намагаються взяти місто до 9 травня.

Нагадаємо, згідно з оперативним зведенням Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області. 

Напередодні командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав найгарячіший напрямок бойових дій. Під час наради щодо ситуація довкола Бахмута військові обговорили заходи для кращої оборони міста й завдання максимального ураження бойовикам «Вагнера».

Нагадаємо, що у Кремлі встановили черговий термін повної окупації Бахмута – 9 травня, і за такого розвитку подій російський президент Володимир Путін нібито може оголосити на цій «переможній ноті» про закінчення війни.

У Збройних силах України, коментуючи це повідомлення, заявили, що РФ скоро встановить рекорд Гіннесса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов переконаний, що Росії не вдасться захопити повністю місто Бахмут на Донеччині, важкі бої за яке тривають понад дев’ять місяців.

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Теги: Бахмут окупанти війна ЗСУ Генштаб

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