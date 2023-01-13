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Банкова назвала наступну ціль Росії в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова назвала наступну ціль Росії в Україні
Подоляк: «Одночасно росіяни можуть до 120-125 ракет пускати»
фото з відкритих джерел

Радник Банкової зазначив, що окупанти будуть використовувати дрони, що поставляються Іраном

Під час нової ймовірної атаки Росія може вдарити по магістральній розподільчій мережі України, щоб роз'єднати єдину енергетичну систему на окремі «острови». Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

Подоляк зазначив, що окупанти продовжуватимуть обстрілювати Україну, оскільки ще мають певну ракетну можливість для цього. Радник Банкової зазначив, що окупанти будуть використовувати дрони, що поставляються Іраном.

Крім того, Подоляк звернув увагу, що росіяни б'ють дронами переважно по великих містах, щоб залишити людей без опалення.

«Одночасно росіяни можуть до 120-125 ракет пускати. Але це не означає, що всі носії піднялися і всі 120 ракет випустили. Безумовно, щось «падає» в самій Росії, особливо в Каспійському регіоні... Такі великі атаки ще можуть бути. А втім, що це буде міняти? Може, буде ще один або кілька разів аварійне відключення електроенергії», – підсумував він.

Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Теги: росія окупанти опалення радник Макіївка Михайло Подоляк Бахмут росіяни війна

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