Розвідка Британії назвала мету оголошеної РФ евакуації цивільних із Херсона

Росія все ще намагається евакуювати сили з правого берега Херсонщини до оборонних позицій на східному березі

Більшість окупантів в цивільному втекли з Херсона разом із заявленими евакуйованими цивільними

Цілком ймовірно, що процес виведення військ з Херсона розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли посадовці окупаційної влади закликали мирних жителів покинути місто. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«11 листопада міноборони Росії заявило про завершення їхнього виведення з Херсона. Ймовірно, у рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро. Завершення виведення військ відбулося лише через два дні після його оголошення», – йдеться в повідмоленні.

Розвідка зазначає, що цілком ймовірно те, що більшість окупантів в цивільному евакуювалися разом із заявленими 80 тис. евакуйованими цивільними особами протягом останніх тижнів.

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«Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відхід завдає значної репутаційної шкоди. Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра», – додають у Британії.

Зазначається, що цілком імовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро і тепер ЗСУ контролюють Херсон. А Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі.

Раніше повідомлялося, що окупанти перенесли «столицю» Херсонщини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.