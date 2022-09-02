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Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини
Потерпілих серед мирного населення немає
Валентин Резніченко/Telegram

У Великомихайлівській громаді через обстріли загорівся ліс

Сьогодні російські загарбники завдали удару по Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

«Під пострілами ворога опинилось с. Велика Костромка. Там пошкоджено житловий будинок та лінія електропередач. Потерпілих серед мирного населення немає», – йдеться в повідомленні.

У Великомихайлівській громаді через обстріли сталася пожежа у лісі. Вигоріло чотири гектари території. На місці виявлено 30 вирв та уламки боєприпасу. Нині займання ліквідоване, люди не постраждали.

Обстрілів в інших районах Дніпропетровщини сьогодні не зафіксовано. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини – під повним контролем Збройних сил України.

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 вересня рашисти вчинили чергову нічну атаку на Дніпропетровщину. Окупанти вдарили із «Градів» по Нікопольському району. Ворожий снаряд поцілив поряд із машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

До слова, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Теги: війна окупанти Дніпропетровщина

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