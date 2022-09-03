Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ, серед постраждалих дитина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ, серед постраждалих дитина
фото: оперативне угруповання військ «Каховка»

Усі постраждалі перебувають у лікарні

Російські загарбники обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, постраждало дев’ятеро людей. Про це повідомляє оперативне угруповання військ «Каховка».

«...У результаті обстрілу в місті Зеленодольськ постраждало дев’ятеро людей, серед них 10-річний хлопчик. Усі перебувають у лікарні», – йдеться у дописі.

За інформацією оперативного угруповання військ, загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з реактивних систем залпового вогню «Ураган» із використанням касетних снарядів. У Зеленодольську пошкоджено житлові будинки. «В Зеленодольську пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти промислової інфраструктури. Одна цивільна особа отримала поранення. За даним фактом проводиться перевірка. Інформація уточнюється», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 190-та доба повномасштабної війни
Дніпропетровщина: окупанти за день пошкодили більше півсотні будинків
1 вересня, 20:49
По Нікополю було близько 10 пострілів зі ствольної артилерії
Дніпропетровщина: ворог випустив 40 реактивних снарядів по Марганцю
12 серпня, 07:55
Дитину знайшли вже без ознак життя
Дніпропетровщина: на пожежі загинуло залишене без нагляду немовля (фото)
3 липня, 13:15

Події в Україні

Рашисти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ, серед постраждалих дитина
Рашисти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ, серед постраждалих дитина
Міноборони показало, як ЗСУ навчаються у Британії знищувати танки (фото)
Міноборони показало, як ЗСУ навчаються у Британії знищувати танки (фото)
Дівчинка, яка втратила руку в Бучі, отримала унікальний протез (відео)
Дівчинка, яка втратила руку в Бучі, отримала унікальний протез (відео)
На захопленому рашистами аеродромі Мелітополя чутно вибухи
На захопленому рашистами аеродромі Мелітополя чутно вибухи
У центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів (відео)
У центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів (відео)
На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами
На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
142K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
81K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
12K
У Харкові прозвучали вибухи
8996
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
8044
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка (документ)
Сьогодні, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту