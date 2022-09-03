Рашисти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ, серед постраждалих дитина

Усі постраждалі перебувають у лікарні

Російські загарбники обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, постраждало дев’ятеро людей. Про це повідомляє оперативне угруповання військ «Каховка».

«...У результаті обстрілу в місті Зеленодольськ постраждало дев’ятеро людей, серед них 10-річний хлопчик. Усі перебувають у лікарні», – йдеться у дописі.

За інформацією оперативного угруповання військ, загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з реактивних систем залпового вогню «Ураган» із використанням касетних снарядів. У Зеленодольську пошкоджено житлові будинки. «В Зеленодольську пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти промислової інфраструктури. Одна цивільна особа отримала поранення. За даним фактом проводиться перевірка. Інформація уточнюється», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.