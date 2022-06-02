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    Події в Україні

    «Безстрашні» російські десантники масово відмовляються рушати на війну

    Командири десантників, які нині на полі бою, самі просять, щоб їх швидше забрали звідти - «Безстрашні» російські десантники масово відмовляються рушати на війну
    Командири десантників, які нині на полі бою, самі просять, щоб їх швидше забрали звідти
    фото з відкритих джерел

    Від участі в бойових діях проти України відмовилися 507 десантників однієї бригади

    «Безстрашні» російські десантники відмовляються рушати на війну в Україну. Вони навіть травмують себе, щоб не потрапити на фронт. Про це свідчить листування командирів 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади Повітрянодесантних військ РФ, яке оприлюднило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

    Як ідеться у переписці командирів, від участі в бойових діях проти України відмовилися 507 десантників однієї бригади.

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    «Безстрашні» російські десантники масово відмовляються рушати на війну
    «Безстрашні» російські десантники масово відмовляються рушати на війну

    «Уже є 500 заяв про відмову, і ще 7 нових написали (це 5-та частина всієї бригади). Такий показник не подобається керівництву, але зробити з цим вони нічого не можуть. Командири десантників, які нині на полі бою, самі просять, щоб їх швидше забрали звідти», – ідеться у повідомленні.

    Раніше 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ.

    Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    «Безстрашні» російські десантники масово відмовляються рушати на війну