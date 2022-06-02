Запоріжжя: окупанти забороняють фермерам вивозити товар із окупованих територій (фото)

Окупанти забороняють фермерам з окупованої території Запоріжжя вивозити овочі на вільну українську територію

На блокпості у місті Василівка рашистські військові не пропускають вантажівки із овочами

Російські окупанти, які захопили південну частину Запорізької області, фактично закрили для місцевих фермерів можливість вивезення сільськогосподарської продукції у підконтрольну українській владі територію регіону. Про це повідомив Telegram-канал «Енергодар».

На блокпості, що розташований у місті Василівка, рашисти почали зупиняти вантажівки із овочами.

Після тривалого очікування українські аграрії були змушені залишити свою продукцію, фактично викинувши її прямо на стоянці біля блокпосту.

Нагадаємо, що рашисти, окупувавши території на півдні України почали вивозити звідти овочі на свою територію. Так, на початку квітня «міністр» промполітики окупованого Криму Олександр Трянов похвалився, що до півострова почали возити овочі, відібрані в українських фермерів східної частини Херсонської та південної частини Запорізької областей. Зокрема, першу партію овочів нібито привезли з Енергодару.

Вкрадена у українських виробників сільгосппродукцію врятувала окупований Крим від стрімкого зростання ціни на овочі.

А у травні в окупованому Севастополі почали продавати херсонську полуницю.