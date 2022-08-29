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Бійці ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю «Мста-С» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бійці ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю «Мста-С» (відео)
Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ
фото ілюстративне

«Мста-С» може вести вогонь по цілях із закритих позицій і прямим наведенням

На півночі Харківщини українські військові знищили самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С», яка здатна бити на 29 кілометрів. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

«Сили оборони знищили російську САУ 2С19 «Мста-С», здатну бити на 29 кілометрів. Це відбулося на Півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гвардійці та представники Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотника розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ.

«Мста-С» – радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Може вести вогонь по спостережуваних і неспостережуваних цілях із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах. При стрільбі використовуються як постріли з боєукладання, так і при подачі з ґрунту.

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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