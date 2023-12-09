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ISW: російські війська просунулися під Авдіївкою (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ISW: російські війська просунулися під Авдіївкою (мапа)
У результаті боїв Авдіївка майже повністю зруйнована
фото з відкритих джерел

Окупанти нібито захопили очисні споруди в Авдіївці

Російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки 8 грудня та мали успіх. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У матеріалі сказано, що опубліковані 8 грудня геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. 

Російські блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км на північний захід від Авдіївки) і зачищають населений пункт. Тоді як інший блогер стверджував, що російські війська утримують позиції на східній околиці Степового.

ISW: російські війська просунулися під Авдіївкою (мапа) фото 1

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 грудня повідомляється, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

За даними речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, на Авдіївському напрямку російські загарбники зосередили близько 40 тис. особового складу, щодня ЗСУ ліквідовують 300-400 окупантів. 

Теги: війна ЗСУ окупанти Авдіївка

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