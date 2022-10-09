Били з «Градів» та артилерії: окупанти випустили по Дніпропетровщині 70 снарядів

У Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів

Рашисти вночі обстріляли Дніпропетровщину – били з «Градів» та важкої артилерії. Росіяни атакували міста та села Марганецької та Нікопольської громад, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району. Били з «Градів» та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач. У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що інші райони протягом ночі не обстрілювали і на цю хвилину спокійно .

Нагадаємо, за минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.