Окупанти накрили «Градами» три громади на Дніпропетровщині

Під вогонь ворога потрапили Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади

Уночі росіяни випустили по Дніпропетровщині майже 80 снарядів з «Градів». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За словами посадовця, під вогнем опинилися три громади – Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська. Люди не постраждали внаслідок обстрілів, однак є руйнування.

Зокрема, у Марганецькій громаді сталася пожежа, але її вже загасили. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей залишилися без світла.

Раніше повідомлялося, що після опівночі окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Харкову.

Нагадаємо, триває 227 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.