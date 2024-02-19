Росіяни запускали БпЛА з Білгородської області: деталі нічної атаки

ЗСУ знищили усі чотири ударні дрони

У ніч на 19 лютого українська протиповітряна оборона знищила чотири безпілотники типу Shahed, які РФ запустила над Харківською областю з Бєлгорода. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



«Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу Shahed, які противник випустив у напрямку Харківщини із Білгородської області»,– йдеться у повідомленні.

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Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

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Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Петропавлівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Желанне, Бердичі, Тоненьке, Соловйове, Орлівка, Уманське, Семенівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.