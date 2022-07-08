На Херсонщині невідомі ліквідували поліцеського-зрадника

Томка разом з рашистами, приймав участь у репресіях проти проукраїнськи налаштованих громадян

Правоохоронець перейшов на сторону ворога

У Новій Каховці вбили колишнього поліцейського та колаборанта Сергія Томку, який перейшов на бік окупантів. Про це повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко в Telegram.

«Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка», – йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що Томку вбили вчора. Сталось це орієнтовно у 15:30-16:00.

Після повномасштабного вторгнення Сергій Томка перейшов на бік Росії і пішов працювати у її окупаційну поліцію – «заступником начальника відділу».

Експоліцеському повідомили про підозру ще 5 травня. Він підозрювався за двома частинами статті Кримінального кодексу України про колабораціонізм – шостою та сьомою.

Також Томка проводив інформаційну діяльність, організовував та проводив політичні заходи на користь РФ. На своїй «посаді» він проводив «роз'яснювальні бесіди», закликав людей не підтримувати Україну і переходити на бік Російської Федерації. Ще він, разом з російськими окупантами, приймав участь у репресіях проти проукраїнськи налаштованих громадян.

Раніше повідомлялося, що колишній поліцейський з м. Ізюм на Харківщині перейшов на сторону окупантів. Місцева прокуратура оголосила зраднику підозру.

Нагадаємо, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.

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