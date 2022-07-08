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    Події в Україні

    На Херсонщині невідомі ліквідували поліцеського-зрадника

    Томка&nbsp;разом з рашистами, приймав участь у репресіях проти проукраїнськи налаштованих громадян - На Херсонщині невідомі ліквідували поліцеського-зрадника
    Томка разом з рашистами, приймав участь у репресіях проти проукраїнськи налаштованих громадян
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронець перейшов на сторону ворога

    У Новій Каховці вбили колишнього поліцейського та колаборанта Сергія Томку, який перейшов на бік окупантів. Про це повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко в Telegram.

    «Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка», – йдеться в повідомленні.

    ЗМІ повідомляють, що Томку вбили вчора. Сталось це орієнтовно у 15:30-16:00.

    Після повномасштабного вторгнення Сергій Томка перейшов на бік Росії і пішов працювати у її окупаційну поліцію – «заступником начальника відділу».

    Експоліцеському повідомили про підозру ще 5 травня. Він підозрювався за двома частинами статті Кримінального кодексу України про колабораціонізм – шостою та сьомою.

    Також Томка проводив інформаційну діяльність, організовував та проводив політичні заходи на користь РФ. На своїй «посаді» він проводив «роз'яснювальні бесіди», закликав людей не підтримувати Україну і переходити на бік Російської Федерації. Ще він, разом з російськими окупантами, приймав участь у репресіях проти проукраїнськи налаштованих громадян.

    Раніше повідомлялося, що колишній поліцейський з м. Ізюм на Харківщині перейшов на сторону окупантів. Місцева прокуратура оголосила зраднику підозру.

    Нагадаємо, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.

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    Теги: росія окупанти Антон Геращенко війна Україна поліція колабораціонізм окупація #stoprussia
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    На Херсонщині невідомі ліквідували поліцеського-зрадника