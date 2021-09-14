Бізнес обиратиме, як працювати при посиленні карантинних обмежень – Ляшко

Законодавство передбачає випадки, коли до роботи в тій чи іншій сфері допускаються виключно або вакциновані люди, або обстежені

Зміни, які ухвалив уряд до постанови про епідемічні обмеження, дозволяють працювати певним сферам економіки при посиленні карантинних обмежень, за умови вакцинації колективу і прийняття тільки вакцинованих відвідувачів. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Сьогодні ті зміни, які ми запропонували в постанові, дозволяють працювати закладам або з такими обмеженнями, які були для жовтого рівня епідемічної небезпеки, або в разі, якщо вакциновано 80% колективу і приходять вакциновані люди – або в кінотеатр, або в спортзал – тоді можна ці обмеження не застосовувати. Власник закладу обирає, яким шляхом рухатися: або працює в карантинних обмеженнях, або показує, що цей заклад працює для вакцинованих і в ньому весь колектив вакцинований», – сказав Ляшко.

Так, за його словами, заклади харчування, спортивні заклади, кінотеатри тощо зможуть працювати і в червоному рівні епідемічної небезпеки, якщо 100% працівників цих закладів будуть мати ковід-сертифікат, який підтверджує повний цикл вакцинації проти ковіду, або будуть проходити ПЛР-тестування кожні три дні, або нададуть дані про перенесену коронавірусну хворобу.

Що стосується усіх закладів освіти – дитячих садочків, початкових класів, середньої та вищої школи, то вони можуть працювати, за умови вакцинації викладацького складу більше ніж на 80%, причому у жовтому рівні епіднебезпеки допускається вакцинація 80% педагогічного колективу хоча б однією дозою ковід-вакцини.

Міністр охорони здоров’я нагадав, в Україні діє законодавство згідно з яким передбачено обов’язкову вакцинацію так званого декретованого контингенту, коли до роботи в тій чи іншій сфері допускаються виключно або вакциновані люди, або люди, які пройшли медичний огляд на носійство збудника певної хвороби.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень в «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

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