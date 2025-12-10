Головна Світ Економіка
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Експорт Китаю зростає попри мита
фото з відкритих джерел

Китай досяг рекордного торгового профіциту понад $1 трлн, загострюючи глобальні дисбаланси

Пекін уперше в історії досяг торгового профіциту, що перевищив $1 трильйон. Це безпрецедентне досягнення, зафіксоване за 11 місяців року, підсилює побоювання щодо глобальних економічних дисбалансів та штовхає Сполучені Штати, Європейський Союз та інші держави до підготовки нових торгових обмежень і захисних заходів. Про це «Главком» із посиланням на пише The Wall Street Journal.

За 11 місяців року експорт Китаю зріс на $5,4 – до $3,4 трлн, тоді як імпорт скоротився на 0,6$ – до $2,3 трлн. Це забезпечило рекордний профіцит у розмірі $1,08 трлн, який яскраво підкреслює масштаб його промислового домінування – від електромобілів і сонячних панелей до базової споживчої продукції.

Минулого року торговельний профіцит Китаю вже сягав рекордних $993$ млрд. Перевищення позначки в $1 трлн привертає ще більше уваги до зростаючих дисбалансів у світовій торгівлі.

Попри агресивні мита з боку США, Китай зміг компенсувати падіння поставок на американський ринок. Пекін успішно переорієнтував свій експорт на Африку, Південно-Східну Азію та Латинську Америку. Це дозволило країні продовжити зростання навіть у період жорсткішого протекціонізму з боку найбільших економік світу.

Економісти очікують, що Китай і надалі збільшуватиме свою частку у світовій торгівлі: за прогнозами Morgan Stanley, вона зросте до 16,5% до кінця десятиліття. Його здатність швидко масштабувати виробництво під глобальний попит залишається системною конкурентною перевагою.

Рекордний профіцит, імовірно, стане каталізатором потужної політичної реакції у світі. ЄС, США та низка країн Азії та Латинської Америки вже відкривають нові антидемпінгові розслідування, готують пакети обмежень і розглядають можливість підвищення мит на низку китайських товарів.

Європейські чиновники відкрито говорять про необхідність «вирівняти правила гри» у відповідь на стрімке зростання китайських компаній в технологіях, автопромі та споживчому секторі. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС може перейти до більш рішучої торгової лінії, включно з тарифами, якщо Китай не обмежить свою державну підтримку та не припинить посилювати перевагу слабкою валютою.

У європейській бізнес-спільноті попереджають, що дисбаланси досягли точки, коли без активних захисних заходів ризикує постраждати конкурентоздатність цілих індустрій. Схожі настрої фіксуються і в країнах, які раніше уникали конфронтації з Пекіном. Експерти прогнозують, що наступні роки можуть стати періодом масштабної перебудови глобальної торгівлі з дедалі жорсткішими правилами для КНР.

До слова, річні продажі автомобілів у Китаї знизилися на 8,5% у листопаді, демонструючи друге поспіль місячне падіння та найбільше зниження за останні 10 місяців. Це відбувається на тлі послаблення ажіотажу навколо купівлі транспортних засобів перед скороченням державних субсидій наприкінці року.

Теги: експорт Китай імпорт бізнес ринок рекорд Європейський Союз

