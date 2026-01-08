Головна Країна Події в Україні
У Нікополі відновлено тепло та водопостачання після обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Дніпропетровська область зазнала однієї з найпотужніших комбінованих атак РФ
фото: «Суспільне» (ілюстративне)

Відновлення водо- та теплопостачання було здійснено у найкоротші терміни

У Нікополі Дніпропетровської області повністю відновлено тепло та водопостачання після російського удару по енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За словами очільника відомства, попри пошкодження інфраструктури, відновлення було здійснено у найкоротші терміни. «Це результат швидкої і злагодженої роботи на місцях. Комунальні служби, енергетики, інженери працювали без пауз – щоб люди якнайшвидше повернулися до нормальних умов. Далі – Кривий Ріг. Вже в дорозі», – каже він.

Нагадаємо, Кривий Ріг зазнав однієї з найпотужніших комбінованих атак РФ. Без світла десятки тисяч абонентів, лікарні на генераторах, частина районів із проблемами енергопостачання.

У Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

Президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

До слова, Російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. Дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

Теги: водопостачання опалення Дніпропетровщина

