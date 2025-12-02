Більше не Португалія та Іспанія: нова країна стала найкращою для пенсіонерів у 2026 році

Греція – найкраща країна для життя після виходу на пенсію

Греція очолила світовий Індекс для пенсіонерів у 2026 році, випередивши Португалію та Іспанію

Згідно з новим виданням Глобального індексу для пенсіонерів (Global Retirement Index) від International Living, Греція визнана найбільш привабливою країною для життя після виходу на пенсію у 2026 році. Греція змогла випередити традиційних лідерів рейтингу – Португалію та Іспанію. Як пише «Главком» з посиланням на International Living, експерти високо оцінили поєднання стабільної системи охорони здоров'я, м'якого клімату та широкого набору соціальних послуг у Греції.

Виконавчий редактор International Living Дженніфер Стівенс пояснила Travel+Leisure, що домінування Португалії та Іспанії в попередніх рейтингах закінчилося через подорожчання життя та зміни у візових програмах. Греція ж забезпечує ідеальний набір умов для майбутніх резидентів.

Фінансові ресурси тут виявляються більш «довгограючими» порівняно з іншими європейськими регіонами. Країна пропонує прості вимоги для оформлення документів та лояльні візові програми, зокрема «золоту візу», що спрощує натуралізацію. Орендувати житло біля моря пенсіонери можуть у середньому за 600–1000 євро на місяць.

Аналітики відзначили високий рівень приватної медицини. За словами кореспондента International Living Ліни Горнер, поліси для двох осіб коштують близько 250 євро на місяць.

Стівенс наголосила, що життя в Греції описується як спокійне, насичене та збалансоване в європейському стилі.

Окрім Греції, до десятки найкращих країн для комфортного виходу на пенсію увійшли:

Греція,

Панама,

Коста-Ріка,

Португалія,

Мексика,

Італія,

Франція,

Іспанія,

Таїланд,

Малайзія.

Раніше Португалія була визнана найкращою країною у світі для виходу на пенсію у 2025 році. Країна випередила конкурентів завдяки поєднанню сприятливого клімату, безпеки та доступних витрат.

До слова, завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, громадяни України, які працювали в обох країнах, мають право отримувати дві пенсії – від українського Пенсійного фонду та Управління соціального страхування Польщі.