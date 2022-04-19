Starlink офіційно заходить в Україну: Мінцифри терміново готує частоти

Компанія Ілона Маска Starlink готується до відкриття в Україні свого офіційного представництва

Несподівана співпрація Мінцифри та Ілона Маска щодо забезпечення українських військових супутниковим інтернетом вийшла на новий рівень. Про це у Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров нагадав, як на початку війни попросив Маска надати комплекти для супутникового інтернету Starlink, аби допомогти із зв’язком Збройним силам України. Той відразу ж відгукнувся, і на цю хвилину, нагадав міністр, «понад 10 тисяч станцій допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території».

Співпраця українського уряду з компанією Ілона Маска продовжується. І, зазначив Федоров, сьогодні надій8шла новина про те, що Starlink готується до відкриття в Україні офіційного представництва.

Мінцифри зі свого боку почало роботу із підготовки відповідних частот для цього оператора. «Я надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше», – запевнив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.