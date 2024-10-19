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Боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію
Макгрегор провів 56 днів на нулі
фото: скріншот із відео

Через щільність обстрілів побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення

Боєць 65-ї окремої механізованої бригади на позивний Макгрегор провів 56 днів на нулі. На позиції, яку оточували окупанти, але так і не змогли взяти. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення. Відтак боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків.

Увесь цей час бійців підтримували товариші за допомгою дронів. Вони скидали гранати на окупантів, що підходили близько до позиції, де перебував Макгрегор. Також безпілотниками доправляли продукти, воду та боєприпаси.

«Я підпускав їх до себе на 10-15 метрів, а потім розстрілював із автомата», – описує свої бої з окупантами Макгрегор.

Зрештою побратимам вдалося вивезти бійців із небезпечної позиції.

Від механізованих штурмів на Запоріжжі ворог відмовився, задіюють лише піхоту на мотоциклах і сотні дронів. За останні два тижні, кажуть військові, число штурмів зросло. Окупанти намагаються до зими якомога більше загарбити території, але їм це не вдається.

Нагадаємо, російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя.

Раніше повідомлялося, що російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулися біля Курахового та намагається обійти місто

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Теги: окупанти продукти військові боєприпаси місто ворог поранення

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