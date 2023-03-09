«Ворог втрачає найбоєздатнішу частину». Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті

Актуальність оборони Бахмута тільки зростає

Російські загарбники кидають у бої під Бахмутом найбільш боєздатні підрозділи, в тому числі найманців ПВК «Вагнера». Актуальність оборони міста-фортеці тільки зростає. Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський.

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«Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Водночас у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену та боєздатну частину свого війська-штурмові загони Вагнера», – розповів Сирський.

Генерал зазначив, що заяви керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина підтверджують, що у росіян будуть розв'язані руки для застосування армійських і десантних частин на бойовій техніці після захоплення Бахмута. За його словами, на Бахмутському напрямку росіяни використовують найбільш боєздатні підрозділи, але вони несу значні втрати.

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«Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, загиблих при штурмі міста-тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю і героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора», – підсумував військовий.

Нагадаємо, триває 379-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.