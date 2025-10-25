Головна Світ Політика
Росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення – представник Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Дмитрієв: Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення
фото: AP

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв назвав «великим кроком» заяву президента Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна нібито перебувають «досить близько» до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення», – сказав Дмитрієв, не уточнивши деталей, що саме має на увазі.

Він також назвав «великим кроком» заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту. За словами Дмитрієва, раніше позиція українського лідера полягала у вимозі повного виходу російських військ із території України.

Крім того, представник російського диктатора прокоментував інформацію про можливу зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. За його словами, зустріч нібито не скасована, як раніше заявляв президент США, і може відбутися пізніше.

Як повідомлялося, головний економічний представник Росії Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення «офіційних» переговорів. Це сталося лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про жорсткі нові санкції проти РФ.

За інформацією джерел, Кирило Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) і спеціальний посланець Кремля, має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією».

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії. У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.

