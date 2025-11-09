Головна Світ Політика
Столтенберг пояснив «болісне» рішення НАТО про відмову закрити небо над Україною у 2022 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Столтенберг визнав, що тоді побоювався, що це міг бути останній дзвінок Зеленського
фото: Reuters

У своїх мемуарах колишній Генсек НАТО цитує Володимира Зеленського, але наполягає, що пряма конфронтація з Росією могла спровокувати Третю світову війну

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах розкрив деталі одного з найважчих рішень під час свого перебування на посаді – відмови закрити небо над Україною на прохання Президента Володимира Зеленського у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Столтенберг назвав це рішення «болісним», пригадавши, як Зеленський звернувся до нього з бункера, коли Київ був під загрозою російського наступу:

«Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не погоджуюся. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам та гелікоптерам літати та атакувати нас», – процитував Генсек українського президента.

Зеленський наголошував, що Альянс має подібний досвід, адже раніше він закривав небо над Боснією і Герцеговиною та північним Іраком.

Столтенберг пояснив, що у випадку з Україною це було «неможливо» через високий ризик прямого зіткнення. Головна причина полягала у необхідності знищення російських систем ППО, розташованих на території Росії та Білорусі, для забезпечення безпечної роботи літаків НАТО.

«І якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, ми повинні його збити, і тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією», – зазначив він. – «А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України».

Столтенберг визнав, що тоді побоювався, що це міг бути останній дзвінок Зеленського. Хоча він досі вважає рішення не вводити війська НАТО правильним, водночас визнає, що надана допомога Україні була «недостатньою і запізнілою».

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став новим міністром фінансів Норвегії. Цю інформацію офіційно підтвердили на сайті уряду країни.

Його призначення буде частиною переформатування уряду в Норвегії, пов'язаного виходом із коаліції Центристської партії Норвегії через принципові розбіжності щодо ухвалення енергетичного законодавства Євросоюзу.

