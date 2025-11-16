Командування дало росіянам у Куп'янську недолугий наказ, це полегшило роботу ЗСУ

Ворог намагається симулювати контроль над містом

Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи прапорами там, де присутні їхні малі групи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Угруповання об’єднаних сил.

Зазначається, що окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів.

«Щонайменше одна така «операція» вже відбулася – очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа. Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста – не те, що можна імітувати. Попри заяви Володимира Путіна та Генштабу РФ про «оточення» міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція – спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму», – ідеться у повідомленні.

Водночас, в Угрупованні об’єднаних сил підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

«Це полегшує роботу українським дронарям. Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий», – зазначили в Угрупуванні об’єднаних сил.

Раніше повідомлялося, що росіяни захопили Степову Новоселівку на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, пропаганда РФ запустила у TikTok серію фейкових відео про «повне оточення Куп’янська» Харківської області російськими військовими. У роликах згенеровані штучним інтелектом «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту.

Також начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував заяви про оточення Куп’янська російськими військами. За його словами, наразі росіяни присутні лише в північній частині міста та намагаються прорватися до його центру.