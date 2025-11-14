Нічний удар по Одещині: є постраждалий, пошкоджено об’єкт енергетики (фото)

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків

Уночі ворог знову атакував південь Одещини ударними дронами. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, однак зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Унаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаража. Рятувальники оперативно локалізували займання.

«На жаль, є один постраждалий, йому надано допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинули люди, десятки мешканців столиці отримали травми. Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Зокрема, у ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. «На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.

Також російські терористи вдарили по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко відзвітував про наслідки.