Операція «Мідас». Суд заочно арештував Міндіча

Віталій Тараненко
Віталій Тараненко
Операція «Мідас». Суд заочно арештував Міндіча
Слідство називає підозрюваного співорганізаторам корупційної схеми
Топфігурант перебуває у розшуку з 22 листопада

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Тимура Міндіча, який підозрюється у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією в енергетиці. Про це повідомляє «Главком».

У коментарі «Главкому» адвокат Андрій Доманський, якого держава призначила Міндічу, повідомив: такий запобіжний захід діє до моменту затримання підозрюваного та доставки його до суду. Наразі, як зазначив захисник, він не мав контактів зі своїм клієнтом.

«Повідомив особу (Тимура Міндіча – «Главком») усіма відомими засобами зв'язку про те, що здійснюю її захист. Зворотньої комунікації поки не було», – зазначив адвокат.

Долинський додав, що після отримання повного тексту ухвали у справі Міндіча, скоріше за все, готуватиме апеляційну скаргу на вказане рішення.

За версією слідства, зафіксовано вісім епізодів злочинної організації під керівництвом Міндіча з легалізації коштів на суму понад 256 млн грн.

Частину доказів прокурор оголошував у закритому засіданні, оскільки їх публічне розголошення, за його словами, могло загрожувати національній безпеці держави і порушуватиме таємницю досудового розслідування.

Крім того, у суді прокурор зачитав епізод, у якому Міндіч незаконно впливав на державного діяча – на той час міністра оборони, а зараз секретаря РНБО Рустема Умєрова. Йшлося про оборонний контракт із закупівлі 10 тис. штук бронежилетів «Фортуна-1» ізраїльського виробництва (не раніше 2023 року виготовлення). У результаті бронежилети не пройшли перевірки з боку українських спеціалістів, а сам контракт було розірвано 29 серпня 2025 року.

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів. 22 листопада правоохоронці оголосили його та іншого фігуранта Олександра Цукермана в розшук.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Теги: енергетика НАБУ корупція в Україні війна арешт Тимур Міндіч Операція «Мідас»

