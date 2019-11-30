Від початку доби окупанти зі стрілецької зброї відривали вогонь під Старогнатівкою



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Внаслідок ворожого вогню втрат серед наших героїв немає

Від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська знову порушували режим припинення вогню. Втрат у лавах українських захисників немає.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«О 07.45 від села Новоласпа ворог розпочав обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях села Старогнатівка. Українські воїни також зі стрілецької зброї адекватно примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші. За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед наших героїв немає», – сказав він.

Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові щодо підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави.

Нагадаємо, ФСБ затримала в Криму росіянку, «завербовану українськими спецслужбами».