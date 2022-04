Британія хоче, аби плани Путіна провалились – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 30 квітня, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили Джонсон у Twitter та Зеленський у вечірньому зверненні.

Прем'єр Британії зазначив, що Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву.

Джонсон запевнив, що Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна провалились.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.



I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.