Британія хоче, аби плани Путіна провалились – Джонсон
Прем’єр підтвердив Зеленському, що допоможе Україні перемогти
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 30 квітня, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили Джонсон у Twitter та Зеленський у вечірньому зверненні.
Прем'єр Британії зазначив, що Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву.
Джонсон запевнив, що Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна провалились.
I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022
I'm more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.
Крім того, Джонсон та Зеленський обговорили евакуацію мирних громадян та поранених з Маріуполя.
«Говорив з Борисом Джонсоном про оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни», – йдеться в повідомленні.
Раніше Джонсон говорив, що вести переговори з Путіним – все одно що з крокодилом.
Крім того, Британія, США та Канада нададуть Україні важку зброю.
Нагадаємо, Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги.