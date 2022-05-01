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    Британія хоче, аби плани Путіна провалились – Джонсон

    Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву - Британія хоче, аби плани Путіна провалились – Джонсон
    Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву
    фото з відкритих джерел

    Прем’єр підтвердив Зеленському, що допоможе Україні перемогти

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у суботу, 30 квітня, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили Джонсон у Twitter та Зеленський у вечірньому зверненні.

    Прем'єр Британії зазначив, що Лондон продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Києву.

    Джонсон запевнив, що Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна провалились.

    Крім того, Джонсон та Зеленський обговорили евакуацію мирних громадян та поранених з Маріуполя.

    «Говорив з Борисом Джонсоном про оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни», – йдеться в повідомленні.

    Раніше Джонсон говорив, що вести переговори з Путіним – все одно що з крокодилом.

    Крім того, Британія, США та Канада нададуть Україні важку зброю.

    Нагадаємо, Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Британія хоче, аби плани Путіна провалились – Джонсон