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    Двоє українських військових загинули на Донбасі

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    Від початку доби обстрілів на Донбасі не було - Двоє українських військових загинули на Донбасі
    Від початку доби обстрілів на Донбасі не було
    фото з відкритих джерел

    Бійці загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої

    Минулої доби на Донбасі російські бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Двоє військових загинули, виконуючи завдання на замінованій місцевості. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Зазначається, що противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у напрямку селища Піски Ясинуватського району Донецької області.

    Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень, несумісних із життям.

    Станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ війна Донеччина військові Операція Об’єднаних сил
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    Двоє українських військових загинули на Донбасі