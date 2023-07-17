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Британська розвідка назвала ключовий компонент, якого не вистачає окупантам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала ключовий компонент, якого не вистачає окупантам
Російська новітня контрбатарейна РЛС
фото ілюстративне

Росія потерпає від загострення нестачі контрбатарейних радарів

Російським окупантам не вистачає контрбатарейних радіолокаційних станцій. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

«Росія потерпає від загострення нестачі контрбатарейних радарів, особливо сучасних «Зоопарк-1М». Найімовірніше, лише невелика частина розгорнутого від початку арсеналу «Зоопарків» залишиться в Україні. На кадрах із відкритих джерел видно, що на початку липня 2023 року поряд із районом розташування 58-ї армії було знищено ще один «Зоопарк-1М», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що цій проблемі надав особливої ваги генерал Іван Попов, якого нещодавно звільнили з посади командувача 58-ї армії. Якраз однією з його головних скарг була відсутність контрбатарейного забезпечення.

«Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завдання ударів по ній, часто власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є протибатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати місце вогневих рубежів противника», – додають в міноборони Британії.

«Пріоритетність, якої, ймовірно, надавав цій проблемі Попов, підкреслює центральну роль артилерії у війні», – додає британська сторона.

Отримати інформацію про наявність чи відсутність контрбатарейного забезпечення у армії РФ в умовах війни і з інших джерел не є можливим.

Британська розвідка назвала ключовий компонент, якого не вистачає окупантам фото 1

Нагадаємо, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Теги: британська розвідка окупанти війна

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