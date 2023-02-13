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Британська розвідка назвала головну дилему росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала головну дилему росіян
Росія, як і раніше, стурбована охороною країв своєї протяжної лінії фронту
фото ілюстративне

Великий український прорив у Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського «сухопутного мосту»

Російські загарбники посилюють оборону, адже  не можуть визначити, з якого напрямку ЗСУ завдадуть основного удару. Тому зміцнюються два напрями фронту – Запорізький та Луганський. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, зображення з відкритих джерел вказують на те, що Росія додатково посилила оборонні укріплення у центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо поблизу села Тарасівка. Станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

За даними британської розвідки, попри нинішній оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія, як і раніше, стурбована охороною країв своєї протяжної лінії фронту. Про це свідчить будівництво оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях, що триває, і перекидання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, а лінія фронту в окупованій Росією Запорізької області – 192 км.

Великий український прорив у Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського «сухопутного мосту», що сполучає Ростовську область Росії та Крим. Український успіх у Луганську ще більше підірве військову мету «визволення» Донбасу, що декларується Росією.

«Вирішити, яка з цих загроз протидіяти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських фахівців з оперативного планування», – зазначають у міноборони Британії.

Розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: розвідка росія Міноборони війна будівництво британська розвідка

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