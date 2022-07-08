Британська розвідка назвала нову ціль окупантів в Україні
Росія, ймовірно, концентрує техніку у напрямку Сіверська
Новою метою рашистів може стати Сіверськ Донецької області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що Росія, ймовірно, концентрує техніку у напрямку Сіверська, що знаходиться за
За словами розвідників, існує реальна ймовірність, що Сіверськ буде безпосередньою тактичною ціллю Росії, тоді як її сили намагаються просунутися до можливої оперативної цілі – агломерації Слов'янськ-Краматорськ.
Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.
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