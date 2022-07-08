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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала нову ціль окупантів в Україні

    Британська розвідка назвала нову ціль окупантів в Україні
    фото з відкритих джерел

    Росія, ймовірно, концентрує техніку у напрямку Сіверська

    Новою метою рашистів може стати Сіверськ Донецької області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

    Зазначається, що Росія, ймовірно, концентрує техніку у напрямку Сіверська, що знаходиться за 8 км від лінії фронту. Росіяни, ймовірно, призупиняють рух для поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій у Донецькій області.

    За словами розвідників, існує реальна ймовірність, що Сіверськ буде безпосередньою тактичною ціллю Росії, тоді як її сили намагаються просунутися до можливої оперативної цілі – агломерації Слов'янськ-Краматорськ.

    Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Генштаб Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала нову ціль окупантів в Україні