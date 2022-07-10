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рус
    Події в Україні

    Окупанти, ймовірно, планують отримати контроль над ще однією трасою, – британська розвідка

    Контроль над відрізком Е40, який з&rsquo;єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії - Окупанти, ймовірно, планують отримати контроль над ще однією трасою, – британська розвідка
    Контроль над відрізком Е40, який з’єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії
    фото ілюстративне

    Рашисти обстрілюють трасу Е40

    Російська артилерія продовжує обстрілювати район Слов’янська з-під Ізюма на півночі та з району Лисичанська на сході. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

    «Російські війська, ймовірно, досягли невеликого територіального поступу навколо Попасної», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється про обстріли з боку Ізюма вздовж осі головної траси Е40.

    «Контроль над відрізком Е40, який з’єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії в її спробах просунутися по Донецькій області», – вважають у відомстві.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини.

    Крім того, окупанти в Запорізькій області намагаються посилити наступ, перекрити комунікації. Для посилення траси Т0812, яка проходить через Оріхів та Лугове.

    До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти, ймовірно, планують отримати контроль над ще однією трасою, – британська розвідка