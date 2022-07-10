Окупанти, ймовірно, планують отримати контроль над ще однією трасою, – британська розвідка

Контроль над відрізком Е40, який з’єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії

Рашисти обстрілюють трасу Е40

Російська артилерія продовжує обстрілювати район Слов’янська з-під Ізюма на півночі та з району Лисичанська на сході. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

«Російські війська, ймовірно, досягли невеликого територіального поступу навколо Попасної», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про обстріли з боку Ізюма вздовж осі головної траси Е40.

«Контроль над відрізком Е40, який з’єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії в її спробах просунутися по Донецькій області», – вважають у відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 July 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/T0mS7E9OIG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 10, 2022

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини.

Крім того, окупанти в Запорізькій області намагаються посилити наступ, перекрити комунікації. Для посилення траси Т0812, яка проходить через Оріхів та Лугове.

До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.