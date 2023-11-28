Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авдіївка: британська розвідка повідомила, наскільки просунулися війська РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авдіївка: британська розвідка повідомила, наскільки просунулися війська РФ
Із початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у районі Авдіївки на 2 км
фото з відкритих джерел

Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км

Російські загарбники не мали успіху на північному напрямку у рамках спроби оточити місто Авдіївку.  Окупанти останніми днями не досягли невеликого просування  Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.

За даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам тисяч жертв.

Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, йдеться у повідомленні.

«Хоча Авдіївка стала виступом чи виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто», – зазначають міноборони Британії.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.

Теги: Авдіївка британська розвідка окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поблизу Авдіївки наші воїни відбили 30 атак
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
25 листопада, 15:13
Нелю Штепу судять з 2014 року
Обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа втекла? Суд забив на сполох
24 листопада, 11:18
Повітряних сили показали, як знищували ворожі дрони вночі (відео)
Повітряних сили показали, як знищували ворожі дрони вночі (відео)
23 листопада, 16:51
Україна не має протидії авіабомбам
Окупанти вперше вдарили по ЗСУ модифікованими касетними авіабомбами – ISW
20 листопада, 08:19
По населених пунктах Донеччини росіяни здійснили 18 обстрілів
Загиблі на Донеччині та понад 500 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
9 листопада, 10:37
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Ворог за підтримки авіації штурмує позиції ЗСУ на п’ятьох напрямках – Генштаб
5 листопада, 18:52
Українські воїни приземлили ворожі безпілотники
Окупанти атакували Сумщину «Шахедами»
4 листопада, 08:26
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
2 листопада, 16:58
Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має
Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку
1 листопада, 15:17

Події в Україні

Росія змушує українських дітей прислужувати окупантам
Росія змушує українських дітей прислужувати окупантам
«Бавовна» в Токмаку: стало відомо, куди прилетіло
«Бавовна» в Токмаку: стало відомо, куди прилетіло
США підбивають Україну до перемовин з Росією? Білий дім відреагував
США підбивають Україну до перемовин з Росією? Білий дім відреагував
Україна планує повернути географічним назвам Криму найменування кримськотатарською
Україна планує повернути географічним назвам Криму найменування кримськотатарською
На Харківщині водій збив двох військових (фото)
На Харківщині водій збив двох військових (фото)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
56K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
32K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
25K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
24K
«Батько не залишив заповіту». Син Кернеса розповів, як родина ділила спадок ексмера Харкова
13K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua