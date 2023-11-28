Авдіївка: британська розвідка повідомила, наскільки просунулися війська РФ

Із початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у районі Авдіївки на 2 км

Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км

Російські загарбники не мали успіху на північному напрямку у рамках спроби оточити місто Авдіївку. Окупанти останніми днями не досягли невеликого просування Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, з початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.

За даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам тисяч жертв.

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Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, йдеться у повідомленні.

«Хоча Авдіївка стала виступом чи виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто», – зазначають міноборони Британії.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.