Британська розвідка оцінила шанси росіян захопити Мар’їнку

Такий вигляд має Мар'їнка після обстрілів російських окупаційних військ

Окупанти, ймовірно, ще більше скоротили невеликі контрольовані українськими силами ділянки території в районі Мар'їнки

Російські загарбники прагнуть захопити Мар'їнку на Донеччині, що дозволить їм просунутися на захід у напрямку Курахового. Однак імовірність, що ворогові це вдасться, дуже низька. Про це йдеться в новому зведенні міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

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Британські розвідники підтверджують, що нині точаться важкі бої за контроль над зруйнованою Мар’їнкою та прилеглими районами. Окупанти, ймовірно, ще більше скоротили невеликі контрольовані українськими силами ділянки території, що залишилися в межах міста.

Як повідомляє розвідка Британії, одна з оперативних цілей РФ у цьому районі – забезпечити безпеку автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у напрямку Курахового.

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«Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним», – підсумували британські розвідники.

Нагадаємо, що на початку грудня російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та Мотострілецька дивізія Збройних сил РФ нібито окупувала Мар'їнку. Українські Сили оборони цю інформацію спростували.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський наголосив, що українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А інформаційні вкиди ворога про нібито «захоплення» Мар’їнки не відповідають дійсності.

За даними ISW, українські війська стійко тримають оборону Мар'їнки, хоча росіяни й заявляли про «захоплення» населеного пункту.