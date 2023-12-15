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Британська розвідка оцінила шанси росіян захопити Мар’їнку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка оцінила шанси росіян захопити Мар’їнку
Такий вигляд має Мар'їнка після обстрілів російських окупаційних військ
фото: Костянтин і Владислава Ліберови

Окупанти, ймовірно, ще більше скоротили невеликі контрольовані українськими силами ділянки території в районі Мар'їнки

Російські загарбники прагнуть захопити Мар'їнку на Донеччині, що дозволить їм  просунутися на захід у напрямку Курахового. Однак імовірність, що ворогові це вдасться, дуже низька. Про це йдеться в новому зведенні міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

Британські розвідники підтверджують, що нині точаться важкі бої за контроль над зруйнованою Мар’їнкою та прилеглими районами. Окупанти, ймовірно, ще більше скоротили невеликі контрольовані українськими силами ділянки території, що залишилися в межах міста.

Як повідомляє розвідка Британії, одна з оперативних цілей РФ у цьому районі – забезпечити безпеку автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у напрямку Курахового.

«Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним», – підсумували британські розвідники.

Нагадаємо, що на початку грудня російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та Мотострілецька дивізія Збройних сил РФ нібито окупувала Мар'їнку. Українські Сили оборони цю інформацію спростували. 

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський наголосив, що українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А інформаційні вкиди ворога про нібито «захоплення» Мар’їнки не відповідають дійсності. 

За даними ISW, українські війська стійко тримають оборону Мар'їнки, хоча росіяни й заявляли про «захоплення» населеного пункту. 

Теги: Донеччина фронт британська розвідка

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