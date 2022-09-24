Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою

Втрат серед українських внаслідок ворожої атаки немає

Минулої доби, 23 вересня, російські окупанти скинули на позиції українських військових контейнери з отруйною речовиною Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51», – йдеться в повідомленні.

Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів в українських захисників немає.

Також повідомляється, що ворожий дрон-камікадзе «Шахід-136» атакував ввечері 23 вересня українські позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини.

При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий «Шахід-136» також влучно збитий.

Як повідомлялося, минулої доби під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем було знищено чотири дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.