Британська розвідка пояснила, чому Кремінна важлива для РФ

Росія побудувала в Кремінні нові великі оборонні споруди

Останніми днями Росія посилила сектор біля Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Росія побудувала нові великі оборонні споруди в цьому районі і, ймовірно, приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут», – йдеться в повідомленні.

Міноборони зазначає, що цей район такоє має важливе логістичне значення для Донбаського фронту Росії і є важливим містом Луганської області.

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«Кремль стверджує, що «звільнення» цієї території є основним виправданням війни», – додають у розвідці.

Зазначається, що Кремінна стала відносно вразливою після деокупації українськими військами Лимана у жовтні.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що поблизу Кремінної тривають важкі бої. Окупаційні війська стягують туди величезну кількість резервів та техніки.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.