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Британська розвідка пояснила, чому Кремінна важлива для РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому Кремінна важлива для РФ
Кремінна стала відносно вразливою після деокупації українськими військами Лимана
AP

Росія побудувала в Кремінні нові великі оборонні споруди

Останніми днями Росія посилила сектор біля Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Росія побудувала нові великі оборонні споруди в цьому районі і, ймовірно, приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут», – йдеться в повідомленні.

Міноборони зазначає, що цей район такоє має важливе логістичне значення для Донбаського фронту Росії і є важливим містом Луганської області.

«Кремль стверджує, що «звільнення» цієї території є основним виправданням війни», – додають у розвідці.

Зазначається, що Кремінна стала відносно вразливою після деокупації українськими військами Лимана у жовтні.

Британська розвідка пояснила, чому Кремінна важлива для РФ фото 1

Раніше Сергій Гайдай розповів, що поблизу Кремінної тривають важкі бої. Окупаційні війська стягують туди величезну кількість резервів та техніки.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Теги: британська розвідка війна росія окупанти Україна

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