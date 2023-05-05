Атака безпілотників на Кремль. Україна відреагувала на позицію Катару

Росія заявила, що в ніч на 3 травня Україна нібито намагалася атакувати Кремль

Катар закликав врегулювати війну діалогом

Катар прокоментував атаку невідомих безпілотників на Кремль та заявив про нібито ескалацію війни. Тому закликав врегулювати «російську-українську «кризу» шляхом діалогу».

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«Заходи ескалації, такі як нещодавній «напад» на будівлю Кремля в російській столиці Москві, призведуть до ескалації насильства та продовження розширення «кризи». Катар попереджає про небезпечні наслідки цих бойових дій для зусиль з мирного вирішення кризи», – пише МЗС Катару.

В українському Міністерстві закордонних справ вже відреагували на позицію країни.

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«Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 цивільну людину та поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля задля вирішення «кризи» мирним шляхом?», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Аналітики ISW вважають, що російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня.

Financial Times ж зазначає, що атакувати Кремль дронами могла Україна.