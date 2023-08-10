США прокоментували можливу зустріч Зеленського з Путіним
Рішення про можливу зустріч із диктатором Путіним може ухвалити лише президент Зеленський
Державний департамент Сполучених Штатів прокоментував ініціативу президента ОАЕ, який запропонував організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна. Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Меттью Міллер.
За словами Міллера, рішення щодо будь-якої зустрічі глав України та Росії «має прийняти президент Зеленський».
«Ми чітко дали зрозуміти, що коли йдеться про визначення майбутнього України, то тут в першу чергу вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів», – зазначив Міллер.
Він також нагадав, що «Зеленський вже давно, в тому числі ще до початку цієї (повномасштабної) війни, дав зрозуміти, що він відкритий до розмов з Росією, де Москва поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України».
«Тож нехай він (Зеленський – «Главком») сам вирішує, коли буде готовий або коли вони будуть мати такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і не вивів свої війська за її кордони», – додав Міллер.
Нагадаємо, після зустрічі в Саудівській Аравії глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує організувати два саміти в межах «формули миру», запропонованої Зеленським, одним із яких може стати саміт за участю Росії.
Раніше президент Зеленський пояснив, за яких умов готовий зустрітися із диктатором Путіним.
Коментарі — 0