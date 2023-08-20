Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі
Унаслідок обстрілу у центрі міста постраждали 11 цивільних осіб
Російські окупанти вдвічі обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області артилерійським вогнем. В результаті цього інциденту постраждали 11 мирних мешканців, а також була завдана шкода будівлі навчального закладу. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов
Ввечері 20 серпня Синєгубов двічі повідомляв про артилерійський обстріл Куп‘янська.
Спочатку, о 17:12, він повідомив, що внаслідок обстрілу у центрі міста постраждали 11 цивільних осіб. За його словами, 7 людей перебувають у важкому стані, 3 – у середньому. Одній людині надали медичну допомогу на місці.
Окупанти здійснили атаку на центральну частину міста, у результаті чого було знищено та пошкоджено 5 автомобілів, а пошкодили відділення «Нової пошти».
О 19:44 було оголошено про новий обстріл Куп'янська з артилерійських збройних систем.
Була пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа.
Крім того, було зафіксовано нові попадання в центральній частині міста. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.
У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.
До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.
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