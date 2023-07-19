Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника
З початку липня 2023 року дуже ймовірно є посилення бойових дій у гирлі Дніпра
фото ілюстративне

Невеликі підрозділи російських та українських військ воюють за острови в дельті Дніпра

Сили оборони України успішно використовують дрони-камікадзе для знищення човників, на яких пересуваються російські окупанти на тлі пожвавлення боїв у гирлі річки Дніпро. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«З початку липня 2023 року дуже ймовірно є посилення бойових дій у гирлі Дніпра. Окрім інтенсивних боїв на східному березі (Херсонської області – «Главком») навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також воюють за острови в дельті Дніпра. Обидві сторони використовують невеликі швидкісні моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати для знищення деяких російських човнів», – йдеться в повідомленні.

У міноборони додали, що перед Росією постає дилема, чи відповідати на ці загрози посиленням свого Дніпровського угруповання військ за рахунок розтягнутих підрозділів, які протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області.

Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника фото 1

Нагадаємо, триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на придбання і передання в дар таких предметів, як боєприпаси, ракети й танки
Євросоюз хоче створити фонд для багаторічної підтримки ЗСУ на €20 млрд
Сьогодні, 10:00
За добу на Донбасі відбулось понад 20 бойових зіткнень
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Україна все ще стримує «значну кількість бойової потужності», «повільно і свідомо» пробиваючись через російську оборону
Генерал Міллі поділився деталями підготовки ЗСУ до контрнаступу
Вчора, 21:07

Події в Україні

ЗСУ назвали мету масованої нічної атаки на південь
ЗСУ назвали мету масованої нічної атаки на південь
Влучання в об’єкти інфраструктури та пошкоджені будинки: яка ситуація в регіонах
Влучання в об’єкти інфраструктури та пошкоджені будинки: яка ситуація в регіонах
Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника
Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника
Контрнаступ: Генштаб повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку
Контрнаступ: Генштаб повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку
Ворог атакував готельний комплекс у Коблево (відео)
Ворог атакував готельний комплекс у Коблево (відео)
Окупанти атакували Кіровоградщину ракетами
Окупанти атакували Кіровоградщину ракетами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
47K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
42K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
36K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
31K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
15K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту