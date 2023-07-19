Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника

З початку липня 2023 року дуже ймовірно є посилення бойових дій у гирлі Дніпра

Невеликі підрозділи російських та українських військ воюють за острови в дельті Дніпра

Сили оборони України успішно використовують дрони-камікадзе для знищення човників, на яких пересуваються російські окупанти на тлі пожвавлення боїв у гирлі річки Дніпро. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З початку липня 2023 року дуже ймовірно є посилення бойових дій у гирлі Дніпра. Окрім інтенсивних боїв на східному березі (Херсонської області – «Главком») навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також воюють за острови в дельті Дніпра. Обидві сторони використовують невеликі швидкісні моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати для знищення деяких російських човнів», – йдеться в повідомленні.

У міноборони додали, що перед Росією постає дилема, чи відповідати на ці загрози посиленням свого Дніпровського угруповання військ за рахунок розтягнутих підрозділів, які протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.