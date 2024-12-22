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Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру
Вифлеємський вогонь миру згодом відвезуть на фронт і передадуть українським захисникам і захисницям
фото: Офіс президента

Діти розповіли, що допомагають молоді у прифронтових регіонах і тримають зв'язок з маленькими українцями за кордоном

 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру, подякував їм та привітав із прийдешнім Різдвом. Про це інформує Офіс президента. 

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру фото 1

Серед присутніх – члени молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України», всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України» та громадської організації «Асоціація гайдів України».

Діти розповіли, що допомагають молоді у прифронтових регіонах і тримають зв'язок з маленькими українцями за кордоном. Крім того, скаутські організації підтримують наших поранених воїнів. Також ще понад пів тисячі членів організації «Пласт – Національна скаутська організація України» долучилися до Сил оборони.

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Вифлеємський вогонь миру вони згодом відвезуть на фронт і передадуть українським захисникам і захисницям.

Раніше «Пластуни» привезли до Києва Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч церемонія передачі відбувалася в укритті. 

Також Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками. 

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.

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