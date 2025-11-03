Головна Країна Події в Україні
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX

Дозволено бронювати чоловіків у розшуку ТЦК, президент підписав указ про реформування РНБО, ДБР розслідує загибель військових через обстріл на Дніпропетровщині. «Главком» склав добірку новин 3 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Дозволено бронювати чоловіків у розшуку ТЦК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.

Президент підписав указ про реформування РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони.

«Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат», – наголосив секретар РНБО Рустем Умєров.

ДБР розслідує загибель військових через обстріл на Дніпропетровщині

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада. Деяких посадовців відсторонено від роботи.

Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow

Уряд Великої Британії нещодавно ухвалив рішення про передачу Україні додаткових крилатих ракет Storm Shadow. Поставка Storm Shadow була здійснена для того, щоб Україна мала запаси зброї перед зимою. Велика Британія побоюється, що Кремль незабаром посилить атаки на українські міста та цивільне населення. Водночас джерела не назвали кількості ракет, які Британія передала Україні.

Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами. Зеленський подякував усім, хто виконує бойові завдання, і закликав пам’ятати полеглих воїнів. Загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

Читайте також:

