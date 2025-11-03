Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК

Бронювання здійснюватиметься раз на рік і не звільнятиме працівника від порушень

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Закон передбачає:

бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;

для нових працівників підприємств оборонно-промислового комплексу встановлюється максимальний строк випробування – 45 днів;

роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:

не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;

взагалі не перебувають на військовому обліку;

не уточнили свої персональні дані;

перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання – до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік.

До слова, Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.