Президент розповів деталі майбутніх переговорів із Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент розповів деталі майбутніх переговорів із Трампом
Американський лідер зустрінеться з президентом України у пʼятницю, 17 жовтня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, Україна знає чіткі кроки, як США можуть допомогти закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили «певні речі» щодо систем Patriot та ракети Tomahawk. За словами глави держави «є контури рішень, які можуть допомогти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського президента.

«Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа», – каже він.

Крім того, у США президент та українські посадовці планують зустрітися з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. «Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус Росії до миру. Зараз у світі є дуже сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу. Це глобальне питання, багато зробив сам Президент США, його команда, також були залучені різні лідери, вони допомагали дуже сильно. І зараз на Близькому Сході є серйозні шанси жити без війни», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського. Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до США.

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».

Теги: США Дональд Трамп переговори Володимир Зеленський

