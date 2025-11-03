Головна Країна Події в Україні
Ракетний удар по місцю базування військових на Дніпропетровщині: розпочато розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ракетний удар по місцю базування військових на Дніпропетровщині: розпочато розслідування
Слідчо-оперативна група ДБР проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії
фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗСУ/Facebook (ілюстративне)

Слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 РФ завдала ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені. На місце події прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Також слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових. Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, вранці, 16 жовтня, Російська Федерація вдарила двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. За словами військових, навчальний центр розташований у тиловій частині України. Попри оповіщення про загрозу повністю уникнути втрат не вдалося.

До слова, уночі, 12 серпня, російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Унаслідок удару загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення. Також 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Як повідомлялося, в Україні розпочалася ініціатива з перенесення навчальних центрів Збройних сил під землю, щоб убезпечити життя новобранців. Як каже керівник навчально-інструкторської групи 151-го НЦ ЗСУ Роман Донік, просто укриття не є достатнім рішенням, оскільки вночі переривається сон, а вдень – навчальний процес.

